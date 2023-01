Szydło, Rafalska, Brudziński. Władze PiS sondują europosłów, czy wystartują do Sejmu. "Drażliwa kwestia"

Platforma Obywatelska - w celu zmaksymalizowania wyniku wyborczego - nie wyklucza ściągnięcia na listy wyborcze do Sejmu najpopularniejszych europosłów. Czy PiS w odpowiedzi na ten ruch namówi swoje twarze w Parlamencie Europejskim, by pomogły w walce o trzecią kadencję? - Nie będzie to łatwe, ale niewykluczone - twierdzi nasze źródło we władzach PiS. - To drażliwa kwestia w naszej frakcji - przyznaje jeden z europarlamentarzystów.