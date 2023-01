Budują IV Rzeszę? Suski uderza w Niemcy

- Patrząc na to, co się dzieje i jakie są nastroje w społeczeństwie niemieckim, to pewnie ta myśl o budowie IV Rzeszy gdzieś tam się kołacze w niektórych sercach - powiedział poseł PiS Marek Suski. Polityk zabrał też głos ws. stanu zdrowia Jarosława Kaczyńskiego.