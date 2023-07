Bon na katastrofę zdrowotną [OPINIA]

Problem w tym, że nie jest. Świadczenie usług zdrowotnych to nie to samo, co organizowanie kursów stolarki, uczenie tańca, czy sprzedawanie ludziom kawy. Gdy nie odpowiada mi jakość kawy w okolicznych kawiarniach albo ich cena, to mogę, zamiast do kawiarni iść do herbaciarni albo zrobić sobie samemu kawę w domu. Gdy zagrożone jest moje życie i zdrowie, to nie mam wyboru, muszę wziąć taką ofertę, jaka jest dostępna. Moja pozycja jako "klienta" szpitala czy specjalisty od przewlekłych chorób serca jest zupełnie inna, niż pozycja klienta kawiarni, który bez kawy przeżyje. System, jaki proponuje Konfederacja, łatwo może prowadzić do sztucznego pompowania cen usług przez ubezpieczycieli i dostawców usług zdrowotnych. Ten proces dość dobrze widoczny jest w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej, opartym o prywatne ubezpieczenia.