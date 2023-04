Robert Rutkowski: Koniec z "małpkami". Polakom potrzebna terapia szokowa

WHO podaje [dane za rok 2020 - przyp. red.], że z powodu konsumpcji alkoholu rocznie na świecie umiera trzy miliony osób. Tymczasem w wojnach ginie między 150-500 tys. Jeszcze niedawno truchleliśmy z powodu pandemii koronawirusa, która zabiła ok. 6 mln ludzi. Co zrobiliśmy? Zamknęliśmy świat. Tymczasem w przypadku zgonów spowodowanych alkoholem nie dzieje się nic. Rządy nie są zainteresowane, by cokolwiek z tym robić.