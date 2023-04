Celebryci upojeni bezkarnością. Sprawa Jakuba W. i Janusza P. może wywołać lawinę

Minęło od niej pół roku, a resort nadal milczał. Zapytaliśmy 2 lutego 2023 roku w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia o to, co należy robić z osobami nielegalnie reklamującymi alkohol w sieci. Polityk odpowiedział: "ścigać". - Jeśli ustawowe ograniczenia są naruszane, to natychmiast trzeba interweniować. Jeśli organy ściągania mają informacje na ten temat, to stanowczo powinny reagować - stwierdził minister. Zapowiedział, że "jeśli zetknie się z nielegalną reklamą alkoholu w social mediach, sam zgłosi to do prokuratury". Obiecał też odpowiedź na interpelację posłanki Matysiak.