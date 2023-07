Rewolta we Francji. Teraz nawet dzieci walczą z policją

Jean-Yves Camus: Zdecydowanie. To, co zaczęło się w podparyskim Nanterre i to, co się dzieje od kilku dni jest nie do zaakceptowania, ale jednocześnie nie jest bezpośrednią konsekwencją śmierci 17-letniego Nahela. W ten weekend niektórzy zatrzymani podczas zamieszek stanęli już przed sądem, w trybie natychmiastowym, i co się okazało – swojego zachowania wcale nie tłumaczyli zabójstwem Nahela.