Sojusznik Tuska, wróg Kaczyńskiego, protoplasta Czarnka. Po prostu Giertych

Dawny polityczny druh Giertycha wspomina: - To było rzucenie Romana na bardzo głęboką wodę i niestety skończyło się fatalnie. Jednocześnie jednak Giertych nie bardzo miał wyjście, więc ciężko go jednoznacznie krytykować. Natomiast aby go zrozumieć dziś, trzeba cofnąć się właśnie do czasu, gdy został wicepremierem i ministrem edukacji narodowej.