Adam Bodnar: Demokracja nie polega na tym, że Kaczyński mówi, jak ma być

Rok 1990, kiedy powstał ten utwór, to był czas przełomu. Wszyscy się uczyliśmy demokracji w tempie przyspieszonym. Doszło do licznych nadużyć, zniechęcenia wielu ludzi do polityki oraz do polityków. Ale jednak ktoś doprowadził do tego, że Polska w 2023 r. wygląda zupełnie inaczej niż w 1990 r. Doświadczyliśmy wieloletniego rozwoju gospodarczego i społecznego, przystąpiliśmy do NATO i Unii Europejskiej, polskie miasta pięknieją.