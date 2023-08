Zwrot w bastionie PiS-u. Mówią Kaczyńskiemu: "Człowieku, odejdź"

- Mamy jeszcze nadzieję, że coś się zmieni. Chociaż to, co mówią, w ogóle nie brzmi realnie. Dla młodych rolników, którzy chcą się rozwijać, nie ma perspektyw - właścicielka rodzinnego gospodarstwa z żalem przyznaje, że nie wierzy, by jej majątek przejęły kolejne pokolenia. Zapytana, co dziś by powiedziała prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiego, odpowiada bez skrępowania: - Człowieku, odejdź! Odejdź i się nie ośmieszaj. I nie kłam dalej - rzuciła ostro.