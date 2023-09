Spięcie na konferencji. Kukiz musiał się tłumaczyć

- Ponad milion złotych idzie na e-platformę do e-votingu, która będzie darmowo udostępniana samorządom, wspólnotom. Podręczniki do szkół, które pójdą, będą o demokracji bezpośredniej, będą wydrukowane z pieniędzy fundacji, idą za darmo, podręczniki do bibliotek - wymieniał.