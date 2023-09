Niespodzianka na listach PiS. "Kiedyś obiecali mi 4. miejsce"

Porównywał politykę PiS do Edwarda Gierka

W przeszłości Jakubiak wielokrotnie krytykował politykę Prawa i Sprawiedliwości. Będąc w klubie Kukiz'15, porównywał działania rządzącej partii do Edwarda Gierka. - Gierek to samo robił. Gospodarskie wizyty! Nawet świnie były wyczyszczone. To samo się dzisiaj dzieje. Po zakładach pracy zapowiadają, jeżdżą. To nie tędy droga! Nie zatuszujecie tej sytuacji, że w Polsce nie ma większej reformy gospodarczej ani reformy państwa polskiego - mówił Jakubiak w TVP w kwietniu 2018 r.