Działacze PiS mieli zbierać podpisy dla Marka Jakubiaka. Dotarliśmy do instrukcji w tej sprawie

Jak ustaliła Wirtualna Polska, w ostatnich dniach działacze PiS na Pomorzu otrzymali polecenie od szefów okręgowych władz partii, by zbierać podpisy pod kandydaturą Marka Jakubiaka. Dotarliśmy do korespondencji, w której apeluje się o "przygotowanie minimum 20 podpisów poparcia". Jakubiak twierdzi, że nic o inicjatywie nie wiedział. Podobnie wypowiadają się politycy rządzącej partii.

„Koleżanki i koledzy. Pilne. W związku z zagrożeniem wycofania wszystkich opozycyjnych kontrkandydatów z wyborów musimy wspomóc w rejestracji z jednego z kandydatów. Wzór listy poparcia na mailu. Proszę o przygotowanie minimum 20 podpisów poparcia dla każdego z powiatu”. Taką wiadomość rozsyłano do pomorskich działaczy PiS 23 marca. Zarówno e-mailem, jak i sms-em.

Działacz PiS nie chce rozmawiać

Do wiadomości załączono dokument podpisany jako "Wykaz Podpisów. Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta RP Marka Jakubiaka”. W dokumencie, w poszczególnych rubrykach znalazły się poszczególne pozycje: Imię i Nazwisko, Adres Zamieszkania (zgodny z adresem ujętym w rejestrze wyborców), Numer Ewidencyjny Pesel, Własnoręczny Podpis. Wirtualna Polska dysponuje kopią takiego formularza, który był rozsyłany wśród pomorskich działaczy PiS.

Instrukcja, do której dotarliśmy, otrzymał i wysyłał dalej Krzysztof Wiecki, szef komitetu PiS - Gdańsk nr 1, były trójmiejski radny tej partii. Dzwonimy do niego, chcemy zapytać o przebieg zbierania podpisów. – Ja jestem w tej chwili w pracy, nie za bardzo mogę nawet rozmawiać. Jestem sam, nie mogę rozmawiać. Do widzenia – uciął rozmowę Wiecki i odłożył słuchawkę.

Tego samego dnia, kiedy rozsyłano instrukcję, po południu pojawia się informacja, że Jakubiak zebrał grubo ponad 100 tysięcy podpisów. A dokładniej 157 tys. Według naszych informatorów, polityk nie miał wówczas takiej liczby poparcia. Ale otrzymał sygnał z PiS, że zbieranie głosów mocno przyspieszy.

"Codziennie przychodzą do mnie paczki. Ludzie mówią: "panie Marku, zebraliśmy dla pana, przesyłamy”, listonosz mi się buntuje" – mówił Jakubiak.

Horała do Jakubiaka: Droga do współpracy otwarta

Szefem pomorskich struktur PiS jest Marcin Horała, poseł PiS, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu ds. budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Nie odbiera, nie odpisuje na naszą prośbę o kontakt. To właśnie Horała, po odejściu Jakubiaka w listopadzie 2018 r. z klubu Kukiz’15 mówił: "Droga do współpracy PiS z Markiem Jakubiakiem jest otwarta”.

Dzwonimy do Kacpra Płażyńskiego, gdańskiego posła PiS. – Panie redaktorze jadę samochodem i ciężko mi rozmawiać, ale w gruncie rzeczy to nie szkodzi, bo w tej sprawie nic mi nie wiadomo. Ciężko mi udzielić jakiegokolwiek komentarza, pierwsze słyszę – mówi Płażyński.

Kiedy cytujemy maila, który był rozsyłany wśród lokalnych działaczy poseł mówi: - Jestem szeregowym członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Nic na ten temat mi nie wiadomo – mówi Płażyński.

Jakubiak: "Jestem zdziwiony"

Jakubiak ogłosił, że będzie startować w wyborach prezydenckich 10 marca. Nieoficjalnie, już wtedy miał mieć zapewnienie, że dostanie wsparcie od liderów PiS w zbieraniu podpisów pod listami poparcia. Zbieranie podpisów miało przyspieszyć po tym, jak pojawiły się informacje o tym, że kandydaci opozycji w wyborach prezydenckich mieliby zawrzeć porozumienie i wycofać się solidarnie z wyborów 10 maja. Jedynym kandydatem byłby urzędujący prezydent Andrzej Duda, a wówczas marszałek Sejmu Elżbieta Witek musiałaby zarządzić nowe głosowanie.

Rozmawiamy z Markiem Jakubiakiem, cytujemy mu maila rozsyłanego wśród lokalnych działaczy PiS na Pomorzu. – Przyznam szczerze, że jestem zdziwiony. Co prawda jakieś podpisy przychodzą do mnie pocztą, ale są to podpisy od ludzi, którzy zbierają dla mnie w ramach struktur związanych z "Wolnymi i Solidarnymi", albo "Skutecznymi" – mówi nam Marek Jakubiak.

Kiedy zwracamy uwagę, że politycy z "Wolnych i Solidarnych", jeszcze pod przewodnictwem ś.p. Kornela Morawieckiego, współpracowali z PiS i wstąpili do klubu Prawa i Sprawiedliwości, a w wyborach do Sejmu startowali z list Prawa i Sprawiedliwości - Jakubiak przyznaje, że "nie ma 100 - procentowej pewności, że wśród działaczy Wolnych i Solidarnych nie ma działaczy PiS".

- Powtórzę, to co mówiłem wcześniej. Nie prowadzę z PiS-em żadnych rozmów. Mam własne poglądy, własne ugrupowanie. W części z PiS-em się zgadzam, w części się nie zgadzam. Wierzę, że PiS nie przeprowadzi wyborów prezydenckich 10 maja. Jeśli epidemia koronawirusa będzie rozszerzać w takim tempie, będę stanowczo przekonywał do przełożenia wyborów – dodaje Jakubiak.

Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie

Ten sam Jakubiak, jeszcze na początku marca w mediach społecznościowych, wyrażał obawę o możliwość zebrania 120 tys. podpisów. - Niby proste, nieskomplikowane, ale mało czasu, mało czasu, trzy tygodnie i tyle dziesiątek tysięcy podpisów to zadanie poważne, wspomóżcie – prosił Jakubiak.

Kilkanaście dni później zwracał się do PKW, by przemyślała zmianę procedur wyborczych w czasie epidemii. "Spełnienie warunków umożliwiających zgłoszenie kandydatury w wyborach prezydenckich w dzisiejszych realiach jest niezmiernie utrudnione”, a organizacja zbiórki wymaganych podpisów pod listami poparcia "obarczona ogromnym ryzykiem” – informował 16 marca na Twitterze.

W ostatnich dniach zmienił narrację. Albo informował, że półtora miesiąca temu zgłosili się do niego obywatele, którzy zgromadzili kilkadziesiąt tysięcy podpisów. Albo tak jak w czwartek w RMF FM, wyznał, że podpisy są "zbierane od mniej więcej stycznia - lutego”.

Sprawdzenia i weryfikacji głosów poparcia na listach Marka Jakubiaka domagał się mec. Roman Giertych. – To nieprawdopodobna historia, że ktoś, nie będąc osobą specjalnie popularną, w kilka dni zebrał ponad 100 tys. podpisów. Pan Jakubiak dostał ostatnio w wyborach śladowe poparcie, a teraz w kopertach dostaje listy od ludzi, którzy masowo się rzucają, żeby je podpisać – mówił „Wyborczej” mecenas Roman Giertych.

Jakubiak w rozmowie z nami odpowiada Giertychowi, że "sam chciałby zweryfikować podpisy, które do niego przychodzą".

- Nie chciałem startować na prezydenta, bowiem uważałem, że 100 tysięcy jest ciężko uzbierać. Ludzie z okręgów pokazali mi, że można i że jest duża szansa. Odmawiałem przez długi czas, mówiąc, że to potężne organizacje muszą mnie wesprzeć – twierdzi Jakubiak.

Co na to PiS? Pełnomocnik komitetu wyborczego Andrzeja Dudy, poseł PiS Krzysztof Sobolewski twierdzi, że nic mu o sprawie nie wiadomo. – Nic nie wiem na ten temat. Nie mam żadnej wiedzy - mówi nam Krzysztof Sobolewski. To on pełni w PiS również funkcję szefa komitetu wykonawczego i odpowiada za kontakty z szefami terenowych struktur.

Listy z poparciem kandydatury Marka Jakubiaka miały w czwartek trafić do Państwowej Komisji Wyborczej. W 2018 r. polityk startował w wyborach na prezydenta Warszawy. Otrzymał 2,99 proc. głosów. W ostatnich wyborach parlamentarnych Jakubiak kandydował do Sejmu z list Bezpartyjnych Samorządowców - lista nie przekroczyła progu wyborczego.