Konflikt z Ukrainą rzuca cień na kampanię PiS. Rząd mówi o "wpływach Berlina". Taki ma plan

Podkreśla, że "politycy sobie jeszcze z tym poradzą"; gorzej, że "przenosi się to na społeczeństwo" i "wpływa na sceptyczne wobec Ukraińców nastroje". A to - jak zauważają nasi rozmówcy - odbija się na kampanii wyborczej w Polsce. - Trzeba będzie to przeczekać, a po wyborach na nowo ułożyć sobie relacje. W nowych warunkach i, wierzę, w spokojniejszej atmosferze - mówi jeden z dyplomatów.