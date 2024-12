Kościół się sprzeciwia. Kardynał mówi o seksie

Kardynał Grzegorz Ryś, metropolita łódzki, wyraził stanowisko Kościoła w sprawie edukacji seksualnej, podkreślając, że Kościół zawsze będzie sprzeciwiał się banalizacji seksu, czyli odrywaniu go od miłości i relacji . - Kościół wiąże seks z małżeństwem i traktuje go jako wielką wartość, ponieważ poprzez seks człowiek wyraża miłość - wyjaśnił kard. Ryś.

- To nie jest dzisiaj najpopularniejsza narracja. Dziś powszechną narracją jest to, że seks jest potrzebą, którą człowiek musi realizować. I chodzi o to, żeby tę swoją potrzebę realizował w sposób bezpieczny. My będziemy zawsze mówić, że to nie jest cała prawda na temat seksu, to najwyżej część prawdy. Pytanie, w czym ta część pomaga, a w czym szkodzi, pozostaje otwarte - powiedział.