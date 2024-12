Sukces Ukraińców. "Historyczny atak morskiego drona"

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) ogłosił, że jako pierwszy na świecie zestrzelił śmigłowiec przy użyciu drona morskiego. Do zdarzenia doszło w pobliżu półwyspu Tarchankuckiego, w północno-zachodniej części okupowanego Krymu.

Dron morski Magura V5, użyty w tej operacji, był wyposażony w rakietę R-73 "SeeDragon ". Zestrzelony został rosyjski śmigłowiec wielozadaniowy Mi-8. "Jeszcze jeden wrogi helikopter został trafiony, jednak zdołał dotrzeć do swojej bazy" - dodał HUR.

Do komunikatu dołączono nagranie wideo z kamery umieszczonej na ukraińskim dronie. Na filmie widać, jak bezzałogowiec jest atakowany z powietrza, prawdopodobnie bronią maszynową. Widać również moment, kiedy rosyjski helikopter zostaje trafiony i spada do Morza Czarnego.

W tle nagrania słychać kolędę "Szczedryk", znaną na świecie jako "Carol of the bells", skomponowaną przez ukraińskiego muzyka Mykołę Łeontowycza. Na końcu filmu pojawia się napis: "Happy new 2025 year".