Ukraińska superbroń dziesiątkuje flotę. "Rosjanie są ośmieszeni"

Siergiej Kotow wszedł na wyposażenie Floty Czarnomorskiej zaledwie w lipcu 2022 roku. Był on już celem ataku przy użyciu dronów nawodnych w lipcu i wrześniu 2023 roku, ale w obu przypadkach doznał tylko niewielkich uszkodzeń i szybko wrócił do służby. Okręt patrolowy wart był aż 65 mln dol. (ok. 258 mln zł). To kolejny cios wobec Kremla. Jak mówią eksperci, dron Magura V5 to ukraińska superbroń, która dziesiątkuje rosyjską flotę. To już piętnasty okręt agresora zatopiony podczas wojny z Ukrainą.