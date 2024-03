Cios dla Rosjan. "Pewnie się nie spodziewali takiego manewru"

Oleszczuk dodał, że "najeźdźcom jest coraz trudniej latać". Zaapelował też do Zachodu: "potrzebujemy więcej systemów, więcej broni, aby oczyścić nasze niebo". Dobra passa wojsk ukraińskich trwa. Jak podają ukraińskie siły zbrojne, do 1 marca Kijów strącił 11 samolotów szturmowych Su-34 (ok. 36 mln dol., czyli ok. 145 mln zł) oraz dwa odrzutowce Su-35, kosztujące 85 mln dol. za sztukę (ponad 338 mln zł).