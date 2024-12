Tragedia w Chorzowie. Ciała dwóch osób

W poniedziałek, 30 grudnia, w Chorzowie odkryto ciała 41-letniej kobiety i 40-letniego mężczyzny. Zaniepokojony członek rodziny, nie mogąc dostać się do mieszkania, wezwał służby ratunkowe. Jak przekazuje "Fakt", po przybyciu na miejsce, policja stwierdziła obecność wysokiego stężenia tlenku węgla, co mogło być przyczyną tragedii .

Tlenek węgla, zwany cichym zabójcą, jest bezwonny i niewidoczny, co czyni go szczególnie niebezpiecznym. Czujniki czadu, które kosztują ok. 100 zł, mogą uratować życie, alarmując o niebezpiecznym stężeniu gazu. Warto również regularnie wietrzyć pomieszczenia, aby zmniejszyć ryzyko zatrucia.