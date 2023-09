Kwaśniewski przerażony kampanią. "Kaczyński ma poczucie niewdzięczności narodu"

Nie, po prostu słusznie uznało - wbrew całej antyimigranckiej retoryce - że polski rynek pracowniczy jest na ostatnich nogach. Nie mamy wystarczających rezerw, a te bardzo optymistyczne wypowiedzi ministrów, że w Polsce bezrobocie jest na poziomie 2 proc., to tak naprawdę sygnał ostrzegawczy. To dowód, że nie mamy ludzi do roboty. PiS to wie, Polacy też to wiedzą. Wystarczy wsiąść do przewozów osób w Warszawie czy zamówić pizzę, by się przekonać, że muszą u nas pracować ludzie z innych krajów, bo bez nich to nie działa.