"My już nie przekazujemy". Światowe media o słowach premiera Morawieckiego

My już nie przekazujemy uzbrojenia na Ukrainę, my teraz sami się zbroimy w najnowocześniejszą broń - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki. Światowe media zwracają uwagę na to, że Polska dotąd była jednym z najwierniejszych sojuszników Ukrainy. "Morawiecki zdawał się sygnalizować, że stosunki wkrótce się radykalnie zmienią" - podaje portal Al Jazeera.