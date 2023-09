PiS straci władzę? Opozycja triumfuje w nowym sondażu

Gdyby wybory odbywały się w miniony weekend, to najlepszy wynik uzyskałoby Prawo i Sprawiedliwość - wynika z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na partię rządzącą swój głos chce oddać 32,8 proc. ankietowanych. To spadek o 0,7 pkt proc. w stosunku do badania sprzed tygodnia.