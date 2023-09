PiS zwiększa przewagę. Złe wiadomości dla Tuska i opozycji

- PO-PiS miały kiedyś ponad 70 proc. udziału w rynku wyborczym. Jeśli ta polaryzacja nie będzie wysoka - choć oba ugrupowania chcą, by taka była - to może się okazać, że więcej Polaków pójdzie do urn, co z ich punktu widzenia wcale nie jest dobre. Bezpieczniejsze jest bowiem poleganie na ultrazaangażowanych wyborcach, na najtwardszej grupie swoich kibiców - mówi.