Jakie partie biorą udział w wyborach 2023? Minął termin zgłaszania komitetów

Wybory 2023. Lista partii. Część wciąż czeka na decyzję PKW

Jak wynika z wykazu zawiadomień, do Państwowej Komisji Wyborczej, wpłynęły 94 zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych. Z danych, przedstawionych we środę 30 września wynika, że zarejestrowanych zostało 73 z nich. W przypadku dwóch PKW zdecydowała o odmowie rejestracji, a jeden uległ samorozwiązaniu. 18 wciąż czeka na decyzję PKW, która musi zostać podjęta w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Nie wszystkie zgłoszone komitety wystartują w wyborach parlamentarnych w pełni - część wystawi kandydatów wyłącznie w wyborach do Sejmu lub w wyborach do Senatu.