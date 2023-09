Wybory parlamentarne. Na czym polegają? 15 października Polacy podejmą ważne decyzje

Wybory parlamentarne. Kto może w nich głosować?

Prawo do głosowania w wyborach parlamentarnych ma określona przepisami grupa osób. Przede wszystkim muszą one spełniać kryterium wieku - przedstawicieli do parlamentu mogą wybrać osoby, które najpóźniej w dniu wyborów skończą 18 lat. Dodatkowo muszą one posiadać polskie obywatelstwo oraz pełnię praw wyborczych. Oznacza to, że w głosowaniu nie będą mogły wziąć udziału: