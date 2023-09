Powiedzieli, co myślą o referendum PiS. Najnowszy sondaż

Wśród opozycji pojawiły się liczne głosy krytyki dotyczące zarówno pytań, jak i terminu referendum. - To nie będzie żadne referendum, tylko ominięcie przepisów o finansowaniu kampanii - grzmiał lider klubu KO Borys Budka jeszcze podczas debaty w Sejmie nad projektem uchwały o referendum ogólnokrajowym. Z kolei politycy PiS zarzekają się, że referendum nie jest do tego, żeby "robić politykę", a pytania są ważne. Zapytaliśmy, co sądzą o tym Polacy.