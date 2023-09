Suski potwierdza informacje ws. Bąkiewicza. Dostał już dokumenty

Robert Bąkiewicz o kandydowaniu w wyborach

O tym, że Bąkiewicz ma startować w najbliższych wyborach, pisaliśmy w połowie sierpnia. Sam Bąkiewicz mówił, że interesuje go polityka i że na swojej drodze nie wyklucza kandydowania do Sejmu. - Praca w parlamencie daje większy wpływ na politykę. I to jest mój cel. A czy będę kandydował z list jakiegoś ugrupowania? Tego do końca jeszcze nie wiem, ale potwierdzam, że jakieś rozmowy w tej sprawie już prowadziłem. Wszystko okaże się w najbliższym czasie - przyznawał organizator Marszu Niepodległości.