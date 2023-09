Milion ton węgla z rosyjskich portów w Polsce? "Zarabia na tym Putin"

- Wiem, że w papierach wpisywany jest węgiel pochodzący rzekomo z innego kraju. Najczęściej z Kazachstanu. Ale – na przykładzie statku Roseburg – mam informacje, że nie jest to na pewno węgiel z Kazachstanu. Od wprowadzenia embarga surowiec był wwożony do Polski niewielkimi statkami, przewożącymi ok. 2-4 tys. węgla. Kursowały one praktycznie codziennie. Surowiec był transportowany głównie do Szczecina, Gdańska i Gdyni – mówi WP Krzysztof Brejza.