"Wyprowadzają Polskę z UE". Tusk kreśli czarny scenariusz

"Znowu muszę podnieść ten alarm"

- Jest mi źle, że znowu muszę podnieść ten alarm. My 15 października mamy dwa referenda. I nie mówię o ich udawanym referendum - ono jest równie głupie, co bezczelne - kontynuował Tusk. - Jedno, to głosowanie do parlamentu. Czy parlamentarzystką będzie szarpana przez policjantów Kinga Gajewska, czy ci co wydali rozkaz, żeby ją wrzucić do suki - wyliczał. - To jest pytanie, czy Polska będzie krajem śmietnisk i wysypisk, czy będziemy mieli czyste rzeki, czy będziemy mieli władzę, która nie wymięknie przez silniejszymi - wymieniał polityk.