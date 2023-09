Ostre słowa Czaputowicza. Szydło: żałosne próby

Były minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz krytykuje politykę PiS. Stwierdził, że to rząd doprowadził do tego, że Niemcy zaczynają działać wobec Polski w sposób "niekorzystny". Słowa te skrytykowała była premier Beata Szydło. "Wygląda to na żałosne próby przypodobania się opozycji" - napisała.