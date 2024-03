Tajny raport TVP. Wszystkiemu winien premier Mateusz Morawiecki

Zdaniem byłego prezesa TVP, do utraty władzy przyczynił się ostatecznie Mateusz Morawiecki. Miał on rozmijać się z oczekiwaniami elektoratu partii oraz kojarzyć się z nagraniami z restauracji "Sowa i Przyjaciele". Były szef telewizji nazwał byłego premiera "obciążeniem". Zwrócił uwagę, że w Unii Europejskiej prowadził on politykę sprzeczną z programem PiS.