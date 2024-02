"TVP przestała nad sobą panować", "sztab PiS dał się wkręcić". Ujawniamy kluczowe fragmenty "raportu" ludzi Kurskiego

Dalej tłumaczą, że "przepalony atak na Tuska mógł być pokłosiem fascynacji sztabu tzw. strategią węgierską". "Mówiła ona, że po dwóch kadencjach i zmęczeniu nimi społeczeństwa - trzeciej kadencji nie wygrywa się pozytywnym przekazem o ekonomii i inwestycjach, jak na tzw. Programowym Ulu PiS, tylko negatywnym: może my nie jesteśmy święci, ale tamci to dopiero są straszni. Miało to sens. Do tej pory bowiem brakowało wyczucia emocji, która poniosłaby w sondażach, a w każdej poprzedniej kampanii emocja zawsze była. Teraz najpierw irytowano ludzi samozadowoleniem oderwanym od subiektywnych ocen wyborców, opowieścią o szczęśliwym życiu mało znośną nawet dla tych, którzy dokonania doceniali. Potem kiedy to zawodziło, a po Programowym Ulu notowania PiS nawet nieco spadły - wdrożono strategię węgierską" - czytamy w raporcie, który dotarł do Kaczyńskiego.