Koalicja świętuje odblokowanie pieniędzy. PiS "cieszy się", ale atakuje Tuska

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że resorty przygotowują się do wydatkowania unijnych miliardów. – Komentuję to z radością, bo Polska zbyt długo musiała na te środki czekać. To nie są pieniądze do wydawania, to są pieniądze do inwestowania, żeby stały się kołem zamachowym gospodarki. Chodzi o to, żebyśmy mogli jak najszybciej zobaczyć z nich zwrot - podkreśla.