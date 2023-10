Gregorczyk-Abram: Praworządność sama się nie obroni. To społeczeństwo zatrzymało władzę

No dobrze, to zapytam jako obywatel. Dajmy na to, mam wyrok - niekorzystny dla mnie. Sprawdzam tego sędziego, patrzę, i widzę, że to neo-sędzia. A wy mi mówicie "no tak, ten sędzia to nie-sędzia, ale wyrok jest ważny i prawomocny". To co ja mam zrobić? Gdzie tu sprawiedliwość? Czy ja mogę gdzieś to zaskarżyć na podstawie tego, że jakiś uzurpator mnie skazał?