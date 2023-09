"Tylko świnie siedzą w kinie". Historyk propagandy: Przypomina się nagonka z Marca '68

Historycy siłą rzeczy, jak lekarze, najwięcej uwagi koncentrują na konfliktach, napięciach społecznych. Historia propagandy, to jest historia przeszłych nieszczęść i dramatów, i to nie jest tak, że my, Polacy, jesteśmy tu jakoś wyjątkowi, że niby tylko my niszczymy sobie kulturę polityczną, a dookoła wszyscy elegancko wycierają usta chusteczką.