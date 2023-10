Zaczęło się. W obozie PiS obrzucają się błotem po porażce

W odpowiedzi prawicowy dziennikarz oskarżył Maliszewskiego o przylgnięcie do partii po latach krytyki. "Norbert, przestań w końcu używać 'my', nie jesteś żadnym naszym obozem, tylko człowiekiem, który przykleił się do władzy PiS po tym, jak przez wiele lat PiS krytykował. Nie ty jeden, niestety, i stąd między innym obecna sytuacja. Idź już sobie i daj nam spokój" - napisał Rybicki.