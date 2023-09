Michał Kołodziejczak: Ten poker wyjdzie

Historie o tym, jak przyjeżdżają na wieś miejskie dzieci, które nigdy nie widziały kury czy krowy, są śmieszne tylko przez chwilę. Jeszcze mniej śmieszne są historie młodych osób ze wsi po przeprowadzce do miasta. Jedni mogli łatwo dojechać autobusem do szkoły czy uniwersytetu, a inni mieli 50 km nie tylko do szkoły, ale i do lekarza.