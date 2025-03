Seria podpaleń Tesli w Berlinie. Możliwy motyw polityczny

Cztery Tesle spłonęły jednej nocy. Niemiecka policja podejrzewa celową akcję

Według "Tagesschau", Tesla ma trudności ze sprzedażą w Niemczech. W lutym sprzedaż spadła o 76 proc. rok do roku . Eksperci wskazują, że to efekt działań Elona Muska, który stał się osobą niepożądaną w Europie.

Jak podaje PAP, grafik Patrik Schneider, kiedyś dumny ze swojego Modelu Y, teraz zaprojektował naklejkę, która robi furorę wśród dotychczasowych sympatyków tej marki. Naklejka opatrzona jest napisem: "I bought this before Elon went crazy" - Kupiłem to, zanim Elon oszalał.