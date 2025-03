Zmiany w WF. Szkoła ma ułatwić m.in. dostanie się do wojska

Ministerstwo edukacji pracuje nad zmianami podstawy programowej z wychowania fizycznego, które mają wejść w życie od września. Chodzi o to, by zajęcia lepiej przygotowywały młodzież do nauki w klasach mundurowych i potem do testów sprawnościowych do wojska czy służb. - W tym roku ruszy ponad 500 klas przygotowujących do służby w wojsku albo służbach mundurowych – mówi WP Katarzyna Lubnauer.