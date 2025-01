Miała być likwidacja. Rekordowa kwota na Fundusz Kościelny

Mowa o rekordowej sumie, o niemal 20 mln zł większej niż w 2024 roku - wówczas wynosiła ona 257 mln zł. Od 2015 roku wydatki budżetowe na Fundusz Kościelny wzrosły ze 128 mln zł ponad dwukrotnie. 95 proc. tej kwoty to składki na ubezpieczenia społeczne duchownych.

W przypadku roku 2024 - dane nie są jeszcze dostępne, jednak wiadomo, że w 2023 roku na składki duchownych przekazano z Funduszu do ZUS 203,5 mln zł na ubezpieczenia społeczne oraz 10,3 mln zł na ubezpieczenia zdrowotne.

Z roku na rok liczba ubezpieczonych duchownych jednak spada. W 2019 roku było ich 21,3 tys., a w 2023 roku - 19,4 tys. W tym samym roku na wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej oraz remonty i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych przeznaczono 11,2 mln zł, co stanowi 5 proc. wydatków Fundusz Kościelnego.

- Przecież te miliardy, które idą do różnych Kościołów, różnymi drogami, to nie jest Fundusz Kościelny - mówił, dodając, że "tu chodzi o takie rozwiązanie, które przede wszystkim wyeliminuje to bardzo często patologiczne finansowanie i imperia finansowe, bo Kościoły nie są od tego - a szczególnie jeden ksiądz dyrektor - żeby gromadzić jakieś gigantyczne kapitały i prowadzić wielkie biznesy.