Tak wyborcy postrzegają kandydatów. Jeden ma poważny problem

Rafał Trzaskowski, mimo krytyki ze strony rywali i prób przedstawienia go jako leniwego, wśród wyborców jest postrzegany jako najbardziej pracowity, co uważa 49 proc. badanych. Jego kampania skupia się na przedstawianiu go jako dynamicznego i zaangażowanego polityka. 63 proc. respondentów uważa go za wykształconego, a 49 proc. za patriotę. "Takie wyniki nie tylko są laurką dla sztabu Trzaskowskiego, ale też dobrym prognostykiem dla kandydata przed drugą turą" - podsumowuje "Rzeczpospolita".