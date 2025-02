Prezydent o wojnie. "Spodziewam się przerwania walk i jej końca"

Podczas spotkania prezydent przedstawił generałowi Kelloggowi polski punkt widzenia na sytuację Ukrainy oraz zachowania Rosji . "Przedstawiałem generałowi to, jak my postrzegamy sytuację na Ukrainie" - powiedział Andrzej Duda.

"W moim osobistym przekonaniu Ameryka weszła bardzo mocno do gry, jeśli chodzi o zakończenie wojny na Ukrainie. Znam prezydenta Donalda Trumpa. Spodziewam się, że dojdzie przynajmniej do przerwania walk, a mam nadzieję, do zakończenia rosyjskiej agresji na Ukrainę" - powiedział prezydent.