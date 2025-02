"Zlikwidowany". Trump poinformował o uderzeniu w Syrii

Trump skierował swoje gratulacje do Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) za pośrednictwem platformy Truth Social. Podkreślił, że amerykańscy żołnierze "wymierzyli sprawiedliwość kolejnemu dżihadyście, który zagrażał Stanom Zjednoczonym i ich partnerom".

Jak podaje "New York Post", był to co najmniej piąty nalot przeprowadzony przez lub przy wsparciu CENTCOM na cele Hurras al-Din i Państwa Islamskiego od czasu objęcia urzędu przez Trumpa. Stany Zjednoczone uznały Hurras al-Din za organizację terrorystyczną w 2019 roku, oferując nagrody za informacje o jej członkach.