Zełenski w mocnych słowach po szczycie w Paryżu

" Mamy wspólną wizję: gwarancje bezpieczeństwa muszą być solidne i niezawodne " - oznajmił Zełenski na platformie X. "Każda inna decyzja bez takich gwarancji — taka jak kruche zawieszenie broni — byłaby jedynie kolejnym oszustwem ze strony Rosji i preludium do nowej wojny Rosji z Ukrainą lub innymi państwami europejskimi" - ostrzegł ukraiński prezydent.

We wtorek w Rijadzie, stolicy Arabii Saudyjskiej, odbędzie się spotkanie delegacji USA i Rosji. Będzie to pierwsze takie spotkanie od początku wojny w Ukrainie. Tematem rozmów ma być odbudowa dwustronnych relacji oraz przygotowania do możliwych rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy.