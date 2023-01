U Niemców taniej. Ujawnia się nowa grupa wkurzonych na państwowe spółki

- Nie mogę skorzystać z takiej porady. Poseł nie wie, że nawozy z saletrą należą do tzw. produktów niebezpiecznych i ich przewóz wymaga licencji. Zwykły rolnik nie może wskoczyć na traktor i pojechać na zakupy na drugą stronę granicy. To byłby absurd. Wprowadźmy jeszcze niemieckie ceny chleba i oleju rzepakowego - ripostuje szef izby rolników z lubuskiego. Jak wylicza, we własnym gospodarstwie produkującym zboża potrzebuje 24 ton nawozu azotowego. Kupując go teraz w Polsce, traci około 20 tys. zł.