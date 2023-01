"Cuda" na Orlenie. Afera się rozkręca. Wyszły na jaw ceny w Czechach

We wtorek do zarzutów "pompowania cen" odniósł się prezes Orlenu Daniel Obajtek. - Jesteśmy dziś atakowani za to, że nie podnieśliśmy cen. Zrobiliśmy to dla dobra Polaków - oświadczył. Przekonywał, że Orlen "stabilizował ceny", a gdyby polityka cenowa firmy była inna, "w okresie przedświątecznym mielibyśmy panikę i kolejki na stacjach" i "szok logistyczny".