Obajtek zabrał głos. Zaatakował opozycję

Tłumacząc brak wzrostu cen paliw na stacjach, wyjaśnił, że sprzyjał temu szereg zjawisk. M.in. już w grudniu stabilizowała się cena paliw i umacniała się złotówka. - Zrobiliśmy to dla dobra rynku i dobra Polaków. Zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi opozycji? Opozycji chodzi o to, żeby w kraju było jak najgorzej. Opozycji chodzi o to, żeby w kraju był chaos, opozycji chodzi o to, żebyśmy te ceny na stacji - ocenił prezes Orlenu.