Warszawa zwiększa presję na Berlin? Chodzi o czołgi dla Ukrainy

Kolejnym krokiem zdaniem "FAZ" była wizyta premiera Morawieckiego w poniedziałek w Berlinie na zaproszenie klubu poselskiego CDU/CSU. Premier odniósł się do niemieckiej dyskusji o tym, że dostawa czołgów mogłaby doprowadzić do eskalacji konfliktu w Ukrainie. Przedstawiając kontrargumenty, Morawiecki powiedział "Porażka Ukrainy może być wstępem do trzeciej wojny światowej".