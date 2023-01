Czołgi dla Ukrainy? Jest reakcja Kremla

Osią sporu wśród krajów Zachodu jest kwestia dostarczania Ukrainie czołgów bojowych, których oczekuje Kijów. Jak wskazuje AP, szersze wahania co do wysłania czołgów do Ukrainę zachwiały koalicją, ponieważ Niemcy stoją w obliczu rosnącej presji, by dostarczyć czołgi Leopard 2 do Kijowa lub przynajmniej utorować drogę innym krajom - takim jak Polska - do dostarczenia niemieckich Leopardów z ich własnych zapasów.