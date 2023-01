MSZ o "niestandardowych działaniach". Chodzi o sprawę czołgów dla Ukrainy

- To jest dość złożona sprawa. Ale myślę, że jedną z głównych przyczyn jest to, co Rosja przez lata robiła w Niemczech - jak oddziaływała na niemiecki sfery polityczne, przemysłowe, biznesowe, na opinię publiczną, korumpowała ludzi - ocenił. Jego zdaniem, są to sympatie, ale "wykreowane rosyjskimi pieniędzmi". - To są sympatie, w które Rosja bardzo mocno inwestowała. Dzisiaj ci ludzie oczywiście nie powiedzą otwarcie, że oni popierają Rosję - jest masa ludzi, która się tego mocno wstydzi. Ale realnie działają w taki sposób, żeby Rosji krzywdy zbyt dużej nie zrobić - tłumaczył Jabłoński.