Pentagon odpowiada Niemcom. ws. czołgów. "To nie ma sensu" [RELACJA NA ŻYWO]

Czwartek to 330. dzień rosyjskiej inwazji. Według doniesień Politico, kanclerz Niemiec Olaf Scholz postawił warunek, że Leopardy trafią do Ukrainy dopiero po tym, jak USA wyślą czołgi Abrams. - W tym momencie wysyłanie Abramsów do Ukrainy nie ma sensu - oświadczyła w czwartek rzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh zwracając uwagę na "problemy z utrzymaniem", w tym na konieczność transportu "paliwa lotniczego". Z kolei na pytanie, czy "USA wspierają wysiłki Ukrainy do wyzwolenia Krymu", Singh odpowiedziała, że "Krym jest częścią Ukrainy" i Kijów "ma do tego pełne prawo". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.